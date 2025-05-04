Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe eleştirisi

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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe eleştirisi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından yorumcu Serdar Ali Çelikler değerlendirme yaptı.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta siyah Beyazlılar 1-0 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Serdar Ali Çelikler sorunun teknik adamlarda olmadığını dile getirdi.

"HÜLYA AVŞAR'I GETİRİN"

Çelikler "Ben bugün hocayı eleştirmeyeceğim. Jose Mourinho bitmiş. "Acun Ilıcalı Sergen Yalçın'ı istiyor" diyorlar, bir de Hülya Avşar'ı getirin 3 evetle devam edelim. Kimi getirirseniz getirin olmayacak. Mevzu Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Montella, İsmail Kartal değil. Herkes hatalı olabilir mi, kötü olabilir mi? Bir kişi." ifadelerini kullandı.

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