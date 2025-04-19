Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye uyarı

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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye uyarı

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin finansal durumu konusunda uyarı yaptı.

Fenerbahçe'nin gelirlerini değerlendiren spor yazarı Serdar Ali Çelikler sarı lacivertlilerin futbola yönelmesi gerektiğini aksi halde batma tehlikesi yaşayabileceğini söyledi.

"250 MİLYON EURO'YU SOBAYA ATIYORSUN"

Serdar Ali Çelikler "Diyelim ki Fenerbahçe yıllık 100 milyon gelir elde etti. Bunun 25 milyon euro'su amatör branşlara gidiyor. Amatör branşlarda da 25 milyon euro sponsorluk gelirleri var. 50 milyon euro ediyor. O 50 milyonu tüm branşlara dağıtıyor. Kulübün kasasından çıkan 25 milyon euro, 10 senede 250 milyon euro yapar. 250 milyon euro'yu yakıyor, sobaya atıyorsun. Ondan sonra da hisse satmak zorunda kalırsın, faiz ödersin.

"ONDAN SONRA BATARSIN"

Fenerbahçe bir karar verecek, 'Biz spor kulübüyüz' laflarını bırakacak. Artık bu duygusallığa bir son verecek. Basketbol şubesini küçültecek, kadın voleybolda küçülmeye gidecek. Kadın basketbol ile erkek voleybolu kapatacak. Sponsorluk geliri 10 liraysa 10 liralık takım kuracak. Bu radikal kararı almak zorunda. Futbol takımı başarılı olmadığı için Aziz Yıldırım'ın çıkarttığı bir şeydi bu. Aynı şey devam edemez. Ondan sonra batarsın."

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