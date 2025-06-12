Serdar Ali Çelikler'den Jose Mourinho iddiası

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Serdar Ali Çelikler'den Jose Mourinho iddiası

Gazeteci Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında gazeteci Serdar Ali Çelikler'den önemli bir iddia gündeme geldi. Çelikler Mourinho Fenerbahçe'den susmak için 5 milyon Euro istediğini söyledi.

"KONUŞMAMI İSTEMİYORSANIZ 5 MİLYON EURO VERİN"

Çelikler "Mourinho’nun tazminatı 15 milyon Euro + her kulübünde yapmış ayrıldıktan sonra konuşmama sözleşmesi istiyorsanız 5 milyon Euro daha. 20 milyon Euro… Tottenham ve Roma'da yapmış. Adam kovulma sevdasında. Ben çıktığımda bir yerlerde röportaj vermeyeceksem bedeli bu demiş " ifadelerini kullandı.

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