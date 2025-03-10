Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk iddiası

Sarı kırmızılılar Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında fire vermezken Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 100. galibiyetini aldı.

"YOK BUNLA OLMAYACAK BİR ADIM YUKARI ÇIKALIM"

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler ise sezon sonunda şampiyonluğa rağmen Okan Buruk ile devam edilmeyebileceğini söyledi. Çelikler "Sezon sonu Fenerbahçe 3 kulvarda 0 çekti, Galatasaray da 3’te 1 yaptı şampiyon oldu. Fenerbahçe Mourinho ile %100 devam edecek bu belli. Galatasaray ise Okan Hoca ile %1 ihtimal bile devam etmeyebilir. 3 sene üst üste şampiyonluğa rağmen %1 bile gönderilme ihtimali varsa burada bir şey var demektir. “Yok bunla olmayacak bir adım yukarıya çıkalım.” fikriyatı var demektir." ifadelerini kullandı.