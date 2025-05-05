Serdar Ali Çelikler'den olay Ali Koç iddiası!

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Serdar Ali Çelikler'den olay Ali Koç iddiası!

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli isim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de gündem olacak bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar...

Sahasında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de oklar başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrilmişti. Camiadan birçok ismin ve birçok taraftarın istifaya davet ettiği iki isim için sıcak saatler yaşanıyor.

Son olarak başkan Ali Koç için Serdar Ali Çelikler, NEO Spor'da olay olacak bir iddiayı dile getirdi.

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SERDAR ALİ ÇELİKLER ALİ KOÇ'UN MAÇLARA GİTMEME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ali Koç'un totem yaptığı için maçlara gitmediği uzun süredir gündemdeydi. Koç'un totemden kaynaklı değil tepkilerden çekindiği için maçlara gitmediğini iddia ederek, "Bir ayda bu takım burada Beşiktaş'a, Kayseri'ye, Galatasaray'a puan kaybetti. Başkan stada gelemiyor. Totemden değil o. Çirkin şeyler olmasın diye. Başıma bir şey gelmesin diye gelmiyor. Birisi çıkar bir şey söyler... Çirkin bir görüntü oluşmasın diye gelmiyor. Ama bir gün birisi çıkar bir şey söyler böyle gitmez bu. Bu kadar zorlamamak lazım." ifadelerini kullandı.

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