Serdar Ali Çelikler'den olay iddia. Galatasaray hükmen mağlup olabilirdi

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçta son düdüğün çalmasının ardından bir Youtube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Serdar Ali Çelikler’den flaş bir iddia geldi.

"KURAL HATASI VAR"

Rizesporlu Husniddin Alikulov’un Osimhen ile çarpışarak kafa sarsıntısı geçirmesi nedeniyle iki takımın da birer ekstra değişiklik hakkı almasına değinen Çelikler TFF’nin kural hatası yaptığını öne sürdü.

"GALATASARAY HÜKMEN MAĞLUP OLABİLİRDİ"

Galatasaray’ın 6. Değişikliği Rizespor’dan önce yaptığını vurgulayan Çelikler Karadeniz ekibinin ekstra değişiklik yapmaması halinde TFF’ye başvurarak Galatasaray karşısında hükmen galip gelme şansının olduğunu aktardı.

"Rizesporlu oyuncu ilk yarıda kafasına aldığı darbeden dolayı oyundan çıktı ve iki takıma da 1'er oyuncu değişikliği hakkı tanındı. Galatasaray 6.oyuncu değişikliğini yaptı. Peki Rizespor 6.değişiklik hakkını kullanmasaydı ne olacaktı? Hükmen galibiyet isteyecekti. Galatasaray'ın 3 puanı gidebilirdi. Hükmen mağlup olabilirdi. Çünkü TFF statüyü ona göre ayarlamıyor. Kural eksikliği var burada. Peki 3-4 tane daha oyuncu böyle sakatlık yaşasaydı 7 veya 8.hak olacak mıydı? Olmayacaktı. Rizesporlu başka futbolcu yine aynı sakatlığı yaşasaydı başka bir hakkı olmayacaktı takımların. Galatasaraylı bir oyuncu bu tip durumdan dolayı oyundan alınsaydı o zaman maçtaki değişiklik sayısı 7'ye yükselecekti. 7 en üst sınırmış. Kısacası TFF büyük hata yapmıştır. Zaten kalıcı değiller, arkasındaki güçler de birer birer azalıyor. Hani deplasman yasakları kalkacaktı? Onu da yalan ettiler"