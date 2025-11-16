‘Güldür Güldür Show’un yeni tanıtımına sevilen futbol yorumcuları Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece’nin konuk olduğu görüldü. Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece'nin konuk olduğu bu özel bölüm futbolla komediyi bir araya getiriyor. Güldür Güldür Show bu kez ‘Güldür Futbol’ ile seyircisinin karşısına çıkacak.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.