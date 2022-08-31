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Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti

İrfan Can Kahveci ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler'i resmen topa tuttu!

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:30
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:31
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Serdar Ali Çelikler'in maç yorumu ortalığı karıştırınca İrfan Can'dan şaklaban paylaşımı geldi

Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 1-0 yenildiği Konyaspor maçında kötü futboluyla eleştiri oklarının hedefi olan İrfan Can Kahveci, yorumcu Serdar Ali Çelikler'e "Şaklaban" sözleriyle hakaret etti.

Süper Lig'de ve UEFA'da başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadelede İrfan Can'ın kullandığı bir serbest vuruş da alay konusu oldu.

SORUMLULUK ALACAKSIN DEMİŞTİ

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından, İrfan Can Kahveci'yi sert sözlerle eleştirdi. İrfan Can Kahveci'nin sorumluluk almadığını belirten Çelikler, "İrfan Can Kahveci, kendisini yıldız zanneden bir adam. O frikikte o topu Ferdi'ye nasıl atarsın? Sorumluluk almıyorsun. Ben yemem bunları! Ferdi'ye vereyim o ortalasın, Osayi'ye atayım o koşsun. Sorumluluk alacaksın!" ifadelerini kullanmıştı.

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27 FB
31.08.2022 10:40
ya bu kendini bilmez futboldan anlamaz sözde spor yazarı, bu kadar kolaysa çık oyna kurtar bizi şampiyon yap FB mizi sen anlık ruh halini, öz güveni kafasından geçeni ne anlarsın oturdugun yerden konş  
 
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