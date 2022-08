﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 1-0 yenildiği Konyaspor maçında kötü futboluyla eleştiri oklarının hedefi olan İrfan Can Kahveci, yorumcu Serdar Ali Çelikler'e "Şaklaban" sözleriyle hakaret etti.

Süper Lig'de ve UEFA'da başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadelede İrfan Can'ın kullandığı bir serbest vuruş da alay konusu oldu.

SORUMLULUK ALACAKSIN DEMİŞTİ

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından, İrfan Can Kahveci'yi sert sözlerle eleştirdi. İrfan Can Kahveci'nin sorumluluk almadığını belirten Çelikler, "İrfan Can Kahveci, kendisini yıldız zanneden bir adam. O frikikte o topu Ferdi'ye nasıl atarsın? Sorumluluk almıyorsun. Ben yemem bunları! Ferdi'ye vereyim o ortalasın, Osayi'ye atayım o koşsun. Sorumluluk alacaksın!" ifadelerini kullanmıştı.