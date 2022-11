﻿Serdar Aziz: Boş işlerle uğraşmıyorum

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, takım olarak şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

Serdar Aziz, Sivasspor'un kendilerine zorluk çıkaracağını bildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sivasspor ligimizin iyi takımlarından bir tanesi. İstedikleri yerde değiller ama ligin, kompakt, iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Zor olacağını biliyorduk. Nitekim ilk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Özellikle içeride taraftarımızla daha sakin, daha kontrollü oynamamız gerekiyor. İkinci yarıya zaten çıkarken buradan galibiyetle döneceğimiz biliyorduk. Batshuayi'nin bir kırmızı kartı oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz Fenerbahçe olarak 10 kişi kalsak da her zaman galibiyet için iyi oynamaya çalışıyoruz. Nitekim 10 kişi kaldıktan sonra arkadaşlar bugün müthiş bir mücadele verdi. 10 kişi kalıp ne kadar iyi oynayabiliyorsak o kadar iyi oynamaya çalıştık, mücadele ettik. Golü bulduk arkasından iyi mücadele ettik. Bu önemli haftada sonucu almamız bizim için müthiş oldu."

Serdar Aziz, kariyer performanslarından birini yaptığı söylenerek, kendisini maçlara nasıl hazırladığı sorusuna şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe'de 4 sene oldu. Boş işlerle uğraşmıyorum açıkçası. Ailemle zaman geçiriyorum, sahaya çıkıyorum. Sadece aklımda futbol var. Futbol tabii görsel bir oyun, insanlar sizden şov bekliyor ama ben hiçbir zaman bu işlere girmedim. Her zaman herkese saygılı olmaya çalıştım. Agresif bir oyun stilim var ama her zaman saygılı, sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi maçlarım her zaman olmuştur. Bugün siz öyle diyorsanız daha iyi, dışardan değerlendirmişsinizdir. Ben her zaman takım için, taraftar için, Fenerbahçe kulübü için elimden geleni yapıyorum. Tüm arkadaşlarım gibi ben de sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ama en iyisini vermeye çalışıyoruz. En azından vicdanım her zaman rahat oluyor. Olmasa da bugüne kadar beni destekleyen, beni bu ailenin bir parçası hissettiren taraftara da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha iyi olacağız inşallah."

Sakatlıklarıyla sık sık gündeme geldiği hatırlatılan Serdar, bunu nasıl aştığı ile ilgili ise, "Olgunluk olabilir. Yani yaş ilerledikçe biraz daha olgun bakabiliyorsun, doğruları daha iyi görebiliyorsun aslında. Tecrübe de böyle bir şey. Yaşanmışlıklar...Yaşıyorsun, görüyorsun, bu sana tecrübe oluyor. Yaşımız da ilerliyor yavaş yavaş. Kendimize daha iyi bakmak zorundayız. Hedeflerimiz büyüyor, kulübün zaten hedefleri hiçbir zaman bitmiyor. Buna karşılık da bizim de kendimize iyi bakmamız lazım. Çalışıyoruz, bakalım, nazar değmesin. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum buradan." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şansını ve teknik direktör dokunuşunu değerlendiren Serdar Aziz, şunları dile getirdi:

"İnanıyoruz takım olarak gerçekten, biz de artık bu sene. Taraftarımız da bunu bize inanılmaz bir şekilde aşıladı. Takım arkadaşlarım inanıyor. Aynı şekilde gördünüz, UEFA'da da müthiş bir performans sergiliyoruz. Onun öz güveni var. Şimdi lider gidiyoruz. Her hafta kazanıyoruz, alışkanlık oldu. Nazar değmesin, herkes müthiş mücadele ediyor. Rotasyona giriyoruz, oynayan-oynamayan herkes en iyi mücadeleyi veriyor, bu da çok önemli. Hocamıza gelecek olursak; söyleyecek çok fazla söz yok. Zaten kariyeri belli. Kariyeri çok iyi olduğu için Fenerbahçe'ye geldi. Böyle bir kulüpte Jorge Jesus ile beraber çalışmak zaten bütün oyuncular için büyük bir şans. Onun sistemine, onun dediklerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğru bir sistemle oynuyor. Fenerbahçe'ye çok uygun bir antrenör olduğunu herkes biliyor, nazar değmesin, böyle devam edelim."

Serdar Aziz, diğer oyuncuların Jesus'a, "Polis veya çok iyi hoca" nitelemesinde bulundukları da hatırlatılarak, kendisinin hocayla ilgili ne düşündüğü sorusunu da yanıtladı.

Başarılı oyuncu, "Büyük hoca. Ama şunu söyleyebilirim; rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun zaten herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayan oyuncu müthiş bir performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu bir ortamda bunu sağlamak çok zor bir şey. Bu tabii ki iletişimle...Büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyor her şey, çok iyi gidiyor. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Böyle giderse inanıyoruz, olacağız inşallah, bakalım." ifadelerini kullandı.

Milli takım hedefiyle ilgili soruya da Serdar Aziz, "Milli takım zaten milli bir görev bizim için. Vatani görev nasılsa milli görev de öyle bir şey. Ne zaman davet gelirse gideriz, her zaman olduğu gibi elimizden geleni de yaparız." diye cevap verdi.

Serdar Aziz gol atamamasıyla ilgili de son olarak, "Aslında gol atmak istiyorum, her sene atıyorum. Gol atmayı seviyorum zaten. Gol atan bir defans oyuncusuyum. Bu sene 11 maçta gol atamadım. Bakalım, çalışıyorum, atmak istiyorum." dedi.