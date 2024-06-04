Serdar Bilgili Kuruçeşme'de sabahladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Bilgili Kuruçeşme'de sabahladı

Beşiktaş'ın eski başkanı ve tanınmış iş insanı Serdar Bilgili'nin, ünlü oyuncu Büşra Pekin ile İstanbul Kuruçeşme'de bir mekanda sabaha kadar vakit geçirdiği ortaya çıktı.

Bilgili, daha önce 2015'te haber spikeri Nazlı Çelik ile evlenmiş, fakat bu evlilik altı ay sürmüştü.

Ardından Bilgili'nin ismi, Deniz Çakır, Aslı Mavitan, Defne Samyeli, Selin Şekerci ve Birce Akalay gibi isimlerle anılmaya başlandı.

Son zamanlarda ise Bilgili'nin adı, bir mekanda oyuncu Büşra Pekin ile eğlenirken görülmesiyle gündeme geldi.

İkilinin Kuruçeşme'deki bir mekanda buluştuğu ve sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiği ifade edildi.

İddialara göre, Bilgili ve Pekin mekandan birlikte ayrıldı.

Büşra Pekin Kimdir?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankara kökenli, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Pekin, İzmir'de büyüdü. Lise eğitimine Yaşar Neng Koleji'nde başlayıp ABD'nin Arkansas eyaletindeki Lake Side High School'da tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Pekin, kariyerine 2002 yılında "En Son Babalar Duyar" dizisiyle adım attı. 2005'te BKM Mutfak ekibine katıldı ve 2006'da "Bir Demet Tiyatro" ekibinde yer aldı. 2007'de "Kutsal Damacana" filminde başrol oynadı. 2008-2010 yılları arasında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında çeşitli karakterler canlandırdı ve bazı skeçlerin yazarlığını üstlendi.

2009'da "Neşeli Hayat" filmiyle Sadri Alışık ödülü kazandı ve SİYAD tarafından En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Aynı yıl "Çok Filim Hareketler Bunlar" filminde rol aldı. 2011'de "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı ve 2014'te "Hadi İnşallah" filminde başrol oynadı. Ardından "Mucize", "İtirazım Var", "Kolonya Cumhuriyeti", "Tatlım Tatlım", "Fırıncının Karısı" ve "Bayi Toplantısı" filmlerinde başrolde yer aldı. En son 2022'de "Dilberay" filminde Dilber Ay'ı canlandırdı.

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