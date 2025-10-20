YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti Aksaray İl Başkan Yardımcısı ve Aksaray Teşkilat Başkanı Serdar Boysak, 2026 yılı bütçe teklifinde yer alan gelir kalemlerine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boysak, “Artık devlet üretimi değil, cezayı teşvik eder hâle geldi. Vatandaşın cebinden alınan vergiler yetmiyor, şimdi de kırmızı ışıkta yakalanma oranını artırmak konuşuluyor” dedi.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’ne göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) 138 milyar TL, para cezalarından ise 388 milyar 966 milyon TL gelir bekleniyor. Boysak, bu rakamları değerlendirirken bütçenin üretim ve istihdamdan uzak, cezalarla finanse edilen bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

“Yeni fabrika açalım mı?” yerine “Kırmızı ışıkta yakalanma oranını nasıl artırırız?” sorularının gündeme geldiğini belirten Boysak, şunları söyledi:

“Devlet artık vatandaşı üretmeye değil, cezaya yönlendiriyor. Üretimden, sanayiden, istihdamdan söz etmiyoruz; hep yeni ceza kalemleri konuşuluyor. Vergi var, ceza var, harç var… Ama gelir kalemlerinde ‘mutlu vatandaş’ hâlâ yok. Bu bütçe, ekonomiyi büyütmeyi değil, vatandaşın sırtındaki yükü artırmayı hedefliyor.”

Boysak, ekonomideki daralmanın ve vergi politikalarının orta gelirli kesimi ezdiğini belirterek, üretim odaklı bir bütçe çağrısında bulundu:

“Bir ülkenin refahı ceza gelirleriyle değil, üretimle artar. İnsanları cezalandırarak değil, üretmeye teşvik ederek büyüyebiliriz. Her geçen yıl vatandaş daha fazla vergi ve ceza öderken, refah seviyesi düşüyor. Bu tablo sürdürülebilir değil.”

Anahtar Parti Aksaray Teşkilat Başkanı Serdar Boysak, açıklamasının sonunda toplumun ekonomik adalet beklentisine dikkat çekerek, “Mutlu vatandaş, adil ekonomiyle mümkündür” dedi.