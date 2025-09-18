Serdar Boysak’tan hükümete ve MHP’ye sert tepki!

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti İl Başkan Yardımcısı ve Aksaray Teşkilat Başkanı Serdar Boysak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır ve Van’da gerçekleştirilen terörist başı Öcalan için düzenlenen “umut hakkı yürüyüşü”ne tepki gösterdi. Boysak, yürüyüşün sorumluluğunu hükümete ve hükümetin en büyük destekçisi olarak gördüğü MHP’ye yükledi.

Boysak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün Diyarbakır’da, Van’da terörist başı bebek katili Öcalan için umut hakkı yürüyüşü yapılıyorsa bunun sebebi hükümet ve onun en büyük destekçisi MHP’dir. Yıllarca 'teröre geçit yok' diye bağırıp, sonra da öyle yanlışlar yapacaksınız ki bölücüler cesaret bulacak… Unutmayın bu millet aptal değil, her şeyi görüyor!"

Serdar Boysak, açıklamasında hükümet politikalarını sert bir dille eleştirirken, MHP’yi de bu yanlışların baş sorumlusu olarak gösterdi. Parti yetkilisi, özellikle kamuoyunda geniş yankı bulan yürüyüşler ve terörle mücadele politikalarındaki çelişkilerin halkın gözünden kaçmadığını vurguladı.

Boysak’ın bu açıklaması, hem siyasi kulislerde hem de sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Açıklama, hükümetin terörle mücadele yaklaşımı ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşırken, parti tabanında da farklı yorumlara yol açtı.

Öte yandan, Aksaray teşkilatının önümüzdeki günlerde konuya ilişkin basın açıklamaları ve halkla buluşma etkinlikleri düzenlemesi bekleniyor. Parti yetkilileri, toplumun güvenliği ve terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerin altını çizerek, vatandaşların bilgilendirilmesine önem vereceklerini belirtti.

