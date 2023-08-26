Serdar Dursun Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan golcü oyuncu Serdar Dursun, sarı lacivertli ekibe veda etti.

Serdar Dursun Fenerbahçe'ye veda etti

Editör: Ufuk Cingöz

Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Fenerbahçe ailesi, 2 seneyi aşkın süredir sarı-lacivertli formayı taşımak, Fenerbahçe için başarıdan başarıya koşmak benim için büyük bir onurdu. Formayı üzerime giydiğim her saniyenin sonunda taraftarımıza koşmanın hayaliyle oynadım ve sizlerle Türkiye Kupası'nı kazanmanın gururunu yaşadım.

Sizlerle paylaştığım bu süre benim için unutulmaz anılarla dolu. Öncelikle başkanımız Sayın Ali Koç'a bana Fenerbahçe formasını giyme şansını verdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğimiz tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, bütün Fenerbahçe çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Hepinizi çok özleyeceğim. Hoşça kalın."

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