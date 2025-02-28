Serdar Dursun için çıkan karar ortalığı karıştırdı: İsmail Kartal nedenini açıkladı

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde oynanan derbide İstiklal'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Serdar Dursun'un kullandığı penaltının tekrar ettirilmesi sonrası yeniden deneyimli golcünün topa vurmasına izin verilmemesi gündem olmuştu. İsmail Kartal konuya ilişkin açıklama yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı atışındaki oyuncu tercihine açıklık getiren İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Serdar, Fenerbahçe'de de her zaman penaltıları atan oyuncuydu. Antrenmanlarda da genelde kaçırmadan penaltıları kullanıyor. Attığı penaltıda da kaleci öne çıkmasa topu kurtaramazdı.

Ancak ilk penaltıyı kaçırdığından dolayı tedirginlik yaşayabilir diye ikinci penaltıyı aynı oyuncuya attırmadık. Serdar'ı böyle bir riske atmamak ve penaltıyı kendine daha fazla güvenen bir oyuncuya attırmak daha mantıklıydı.

Serdar penaltıyı yine kaçırsaydı, taraftarlar onu kötü adam ilan edecekti. Penaltıları, frikikleri kullanacak kişilerin kararını biz veriyoruz.

Penaltıyı kullanan kişiden ziyade takımın kazanması daha önemli.”