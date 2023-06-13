Serdar Dursun kararını verdi

Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Jesus'un ayrılığı sonrası takımda kalmak istiyor.

Serdar Dursun kararını verdi

Editör: Hamza Özalkuş

Jorge Jesus’un geldiği günden beri yıldızları bir türlü barışmayan ve Portekizli hoca döneminde kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Serdar Dursun geleceği hakkında son kararını verdi

KENDİSİNİ YENİ HOCAYA İSPATLAYACAK
Kendisine Almanya, Macaristan ve Belçika’dan teklifler olduğu bilinen milli forvet, Jorge Jesus’un kupa finali sonrası takımdan ayrılacağını açıklaması üzerine sarı-lacivertli kulüpte kalıp kendisini yeni gelecek olan hocaya ispatlamaya çalışacak.

PERFORMANSINDA JESUS YÖNETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
2021 yılında Almanya 1. Lig ekiplerinden Darmstadt'tan 2 milyon euro bedelle transfer edilen Serdar Dursun ilk sezonunda 37 maçta 15 gol 4 asist kaydederken sonraki sezon Jorge Jesus yönetiminde 27 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetmişti.

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