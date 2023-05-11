Serdar Dursun şampiyon takıma gidiyor

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Sarı Lacivertliler'den ayrılma aşamasına geldi.

Serdar Dursun şampiyon takıma gidiyor

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun'un, Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia edildi.

SERDAR'A SAMSUNSPOR TALİP
Sabah'ın haberine göre; Serdar Dursun, sarı lacivertli takımda ilk 11'e girememesine ve 4. forvet duurmuna düşmesine rağmen kendisini hep hazır tuttu. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcuya, Kayserispor ve gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'un talip olduğu ileri sürüldü.

9 GOLE KATKI YAPTI
İddialara göre Serdar Dursun'a yurt dışından da tekliflerin olduğu öğrenildi. Sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan Serdar 4 kez fileleri sarsarken, 5 kez de asist yaptı.

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