Serdar Dursun şampiyon takıma gidiyor

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun'un, Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia edildi.

SERDAR'A SAMSUNSPOR TALİP

Sabah'ın haberine göre; Serdar Dursun, sarı lacivertli takımda ilk 11'e girememesine ve 4. forvet duurmuna düşmesine rağmen kendisini hep hazır tuttu. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcuya, Kayserispor ve gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'un talip olduğu ileri sürüldü.

9 GOLE KATKI YAPTI

İddialara göre Serdar Dursun'a yurt dışından da tekliflerin olduğu öğrenildi. Sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan Serdar 4 kez fileleri sarsarken, 5 kez de asist yaptı.