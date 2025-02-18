Serdar Dursun’un maçtaki hareketi sosyal medyada olay oldu

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Serdar Dursun’un maçtaki hareketi sosyal medyada olay oldu

Persapolis forması giyen Serdar Dursun'un Asya Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile karşılaştı. Tecrübeli oyuncunun hareketleri maça damga vurdu.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta mücadelesinde Al Nassr ile golsüz berabere kaldı.

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği mücadeleye Persepolis'te Serdar Dursun damga vurdu.

Serdar Dursun henüz maçın ilk dakikalarında net bir gol pozisyonuna girdi. Deneyimli santrfor boş kale karşısında kendisine yapılan ortaya dokunamayarak net fırsatı kaçırdı.

Serdar Dursun'un ilk yarının uzatma dakikalarında Al Nassr'ın kullandığı serbest vuruştaki hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu. Rakibinin dikkatini dağıtmak için barajdayken ellerini yukarı kaldıran ve olduğu yerde zıplayan Serdar Dursun'un hareketleri büyük ilgi gördü.

Serdar Dursun, 82. dakikada İsmail Kartal tarafından oyundan alındı. 0-0'lıl sonuçla 4. beraberliğini yaşayan Kartal yönetimindeki Persepolis, puanını 7'ye çıkardı. İkinci kez berabere kalan Al Nassr ise puanını 17'ye yükseltti.

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