Serdar Dursun’un takımı için yaptığı benzetme olay oldu

Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde sahasında Malavan'la karşılaştı. Rakibini Ali Alipour ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup eden Persepolis, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

İran ekibinin formasıyla ligde çıktığı 5. maçında 3. golünü atan Serdar Dursun, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun, "Zor bir maç geçirdik ve takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca tecrübeli santrforun, "Bugün Barcelona gibiydik, bundan dolayı mutluyum." açıklaması dikkat çekti.

Alipour ile iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Serdar Dursun, "Ben 10 numara gibi oynuyorum ve takımımın başarısı için sahada her şeyimi veriyorum" dedi.