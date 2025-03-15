Serdar Dursun’un takımı için yaptığı benzetme olay oldu

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Serdar Dursun’un takımı için yaptığı benzetme olay oldu

Kariyerine İran ekiplerinden Persapolis’te devam eden Serdar Dursun, Malavan'a karşı aldıkları galibiyete 1 golle katkı verdi. Tecrübeli oyuncunun maç sonu yaptığı açıklamada takımı için yaptığı benzetme olay oldu.

Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde sahasında Malavan'la karşılaştı. Rakibini Ali Alipour ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup eden Persepolis, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

İran ekibinin formasıyla ligde çıktığı 5. maçında 3. golünü atan Serdar Dursun, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun, "Zor bir maç geçirdik ve takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca tecrübeli santrforun, "Bugün Barcelona gibiydik, bundan dolayı mutluyum." açıklaması dikkat çekti.

Alipour ile iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Serdar Dursun, "Ben 10 numara gibi oynuyorum ve takımımın başarısı için sahada her şeyimi veriyorum" dedi.

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