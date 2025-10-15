İçişleri Bakanlığı, MHP’li avukat Serdar Öktem cinayetinin araştırılması için müfettiş görevlendirdi.

T24'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatının ardından Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan iki müfettiş İstanbul’a gönderildi. Avukat Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütünün hedefi olduğunun anlaşılmasıyla beraber süreçte adli ve idari ihmal olup olmadığı müfettişler tarafından inceleme altına alınacak. Müfettişlerin İstanbul’da işbaşı yaptığı öğrenildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDEKİ MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Öktem’e yönelik silahlı saldırıyı inceleyecek olan müfettişlerin, daha önce Sinan Ateş olayını araştıran müfettişler olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan müfettişlerin araştırma esnasında kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalar ve bilgileri inceleyeceği belirtildi. Öktem’e yönelik saldırı ihbarı ve planı sonrasında alınan koruma önlemlerinin yanı sıra idari işlemler detayları da inceleme kapsamında alınacak.

Müfettişler, yapılan araştırmanın ardından adli veya idari ihmal tespit etmeleri sonrasında hazırlayacakları raporu savcılığa ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderecek. İhmal tespit edilememesi halinde yine hazırlanacak rapor Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş cinayeti davası sanıklarından Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim tarihinde İstanbul Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı."Arnavutköy ilçesi civarında" yakalanan zanlılardan ikisinin 18 yaşın altında olduğunu açıklanmıştı. Cinayette kullanılan iki kalaşnikof ile iki tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Öktem, Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan isimler arasındaydı.

ATANAN MÜFETTİŞ EKİBİ SONRASI SİNAN ATEŞ’İN BİLİRKİŞİ RAPORU TEKRAR GÜNDEM OLDU

Öte yandan 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin bilirkişi raporu Serdar Öktem’e atanan müfettiş ekibi sonrası tekrar gündem oldu. Raporda Cinayetin gerçekleştiği Kızılırmak Mahallesi 1156. Sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin, silahlı saldırı anının öncesini ve sonrasını gösterdiği belirtilmişti.

Silahlı saldırı öncesi tetikçi Eray Özyağcı'nın yaklaşık 35 dakika olay yerindeki kaldırımda beklediği, Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönün tersine doğru bakıp etrafı gözetlediği aktarılan raporda, saat 13.34'de Ahmet Keçik'in ve Selman Bozkurt birlikte geldikleri sırada Özyağcı'nın ateş ettiği ve Ateş'in yere doğru yüzüstü düştüğü kaydedilmişti.

Özyağcı'nın, Ateş'in solunda bulunan Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı Keçik'in de kendini korumak amacıyla sokaktaki hafif ticari aracın arkasına saklandığı anlatılan raporda, şu değerlendirmelere yer verilmişti,

"Özyağcı'nın Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı'nın Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı'nın Keçik'e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik'in, yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır."