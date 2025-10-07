Serdar Öktem suikastı soruşturmasında flaş gelişme! Talimatı kimin verdiği ortaya çıktı

Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişme. Talimatı kimin verdiği ortaya çıktı.

Şişli Büyükdere Caddesi'nde aracında uzun namlulu silahlara öldürülen eski MHP'li avukat Serdar Öktem cinayeti gündemdeki yerini koruyor.

Serdar Öktem suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 13 kişinin sorgusu sürüyor. Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

TALİMATI KİMİN VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet talimatının Daltonlar çetesinin yurt dışında firari olan çete elebaşı tarafından, S.Ö.'ye verildiği iddia edildi.

Saldırganların Öktem'in aracını ofis çıkışından beri takip ettikleri trafik durma noktasına gelince de harekete geçtikleri öne sürüldü.

Öte yandan Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı. Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi.

