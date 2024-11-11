Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 20 şüpheli hakkında yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya veren şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Buna göre, Serdar Ortaç'a ev hapsi verildiği açıklandı.

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM"

Yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan hakkında soruşturma açılan ünlü şarkıcı, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarına; "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.