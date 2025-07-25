Serdar Ortaç o haberlere ateş püskürdü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ortaç o haberlere ateş püskürdü!

Seslendirdiği şarkılar ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde hakkında sosyal medyada yayılan ve bazı haber kanallarınca haberleştirilen öldüğü yönündeki içerikleri isyan etti.

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son açıklamasıyla sağlık durumu hakkında endişe yarattı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçının yaşamına ilişkin olumsuz açıklamaları da dikkatleri üzerine çekti.

Ortaç, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek sağlığını kötüleştiğini belirtirken, psikolojisinin de yıkım halinde olduğunu gözler önüne sermişti.

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"MİRASIMI ÇALIŞANLARIMA BIRAKTIM"

Serdar Ortaç’ın mirasıyla ilgili de açıklamalarda bulunması hayranların da korkuttu. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

Bu açıklamarıyla büyük yankı uyandıran Serdar Ortaç, Instagram hesabından hakkında çıkan 'öldü' haberlerine cevap verdi.

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Sosyal medyadan video paylaşan Serdar Ortaç, ''Ölüm haberlerim çıkmış, Serdar öldü diye. Ölmedim.'' dedi. Ünlü şarkıcının paylaşımının ardından hayranlarından destek yorumları yağdı.

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