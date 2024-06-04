Serdar Ortaç tövbekar oldu

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık bulunan sanatçının, geçtiğimiz aylarda yürüme güçlüğü çektiği gözlemlenmişti.

Son performansında alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan Ortaç, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni bir açıklamada, alkol ve sigarayı bıraktığını duyuran Ortaç'ın, paylaştığı videodaki yorgun ve bitkin görüntüsü takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ortaç, “Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın ikinci günü. Konsere tertemiz bir sayfayla başlayacağım. Doktoruma, beni tedavi ettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.