Serdar Ortaç yalan makinesine bağlandı! Kumar itirafı ağızları açık bıraktı… Meğer tüm servetini

Programda Orkun Işıtmak’ın “Kumarda kaybettiğin para 50 milyon dolar civarında mı?” sorusuna Ortaç, “Rakamı bulamam, soruyu şöyle sor: ‘Kumarda çok para kaybettin mi?’ Çünkü rakamı bilmiyorum” yanıtını verdi.

Işıtmak’ın “Hayatında kazandığın tüm parayı kumarda kaybettin mi?” sorusu üzerine ise Ortaç, net bir şekilde “Evet” dedi.

MİRASINI ÇALIŞANLARINA BIRAKACAK

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde mirasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fazla param yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten” diyerek duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.