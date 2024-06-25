Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç ilk kez konuştu: Eğer bunu yapmışsa gerçekten büyük adam

Serdar Ortaç, hayranlarını şaşırtan bir açıklamayla gündeme geldi.

Uzun yıllardır mücadele ettiği alkol bağımlılığını geride bıraktığını duyuran Ortaç, bu yeni yaşam tarzıyla adeta yeniden doğmuş gibi.

İşte, Serdar Ortaç'ın bu kararının ardındaki ilham verici hikaye...

Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile dünyaevine girmiş, ancak beş yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

Ayrılığın ardından maddi ve manevi zorluklar yaşayan Ortaç, nafaka yükümlülükleriyle ilgili “Her kazandığım lira eski eşime gidiyor” şeklinde dert yanmıştı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta alkol ve sigara tüketimiyle dikkat çeken ve zaman zaman argo dil kullanan Ortaç'ın hesabı, platform tarafından kapatıldı. Bu duruma tepki gösteren Ortaç, “TikTok hesabım kapatıldı, sanki büyük bir suç işlemişim gibi” ifadelerini kullandı.

Ancak Serdar Ortaç için asıl dönüm noktası, alkolü bırakma kararı oldu. Bu karar, hem hayranlarını hem de ailesini mutlu etti.

Nesrin Ortaç, “Eğer bunu yapmışsa gerçekten büyük adam. Ve verdiği sözü de yapar. Hiç sevmediğim alkol zaten. O da biliyor bunu.” şeklindeki dikkat çeken sözleri söyledi.

TikTok hesabının kapatılmasına ise “İyi olmuş” diyerek destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Ortaç, "30 yıldır her gün içtiğim içkiyi bıraktım" diyerek, hayatında yeni bir sayfa açtığını duyurdu.

“Koyu bir alkolikten imama doğru gidiyorum” şeklinde esprili bir dille ifade ettiği bu değişim, onun artık depresyonda olmadığını ve hayata daha pozitif baktığını gösterdi.

Ayrıca, “35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diyerek, alkol ve sigarayı aynı anda terk ettiğini ve bu kararın 23'üncü gününde olduğunu belirtti.