Serdar Ortaç’tan borcu için WhatsApp grubunda para topladığı iddialarına açıklama

Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç, 500 bin TL'lik borcunu ödemek için WhatsApp grubu kurarak tanıdıklarından 5'er bin TL istediği iddialarıyla gündeme geldi.

Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığı dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarının sızdırıldığını ve 300 kişilik bir grup kurarak para istediğinin doğru olmadığını söyledi.

MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç, geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını da duyurmuştu.

Serdar Ortaç'ın 500 bin TL borcu olduğu ve haciz gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Ortaç, bu iddiaları yalanladı ve sızdırılan WhatsApp konuşmalarının eski bir borç alma olayına ait olduğunu söyledi.

MS hastası olan Ortaç, alkol ve sigarayı bıraktığını da açıklamıştı.

“SİZDEN BİRİ PARA İSTERSE KESİNLİKLE İNANMAYIN”

Serdar Ortaç, “Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın” sözlerini kullandı.