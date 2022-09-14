Kartal yavrularını yiyor

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kadro dışı kalmasının nedeni ortaya çıktı.

Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin'e daha şimdiden 5 yıllık yeni sözleşme önerdi. Genç kaleci buna karşılık yıllık 25 milyon lira talep edince sert tepkiyle karşılaştı.

İddiaya göre yönetim teknik direktör Valerien Ismael'den Ersin'i kulübeye çekmesini, yerine genç taleci Emre Bilgin'e yer vermesini istedi.

Ismael de son iki maçta Ersin'i kulübeye çekti.

Beşiktaş, Serdar Saatçı'da da aynı yolu izlemişti. Almanya kampında soyunma odasının kapısını çarptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan genç futbolcuya yeni sözleşme önerilmişti. Ancak o da düşük fiyatı kabul etmeyince kadro dışında kalmış sonra da elden çıkarılmıştı.

Yine Emirhan İlkhan da sözleşmede değeri düşük gösterilince Torino'nun yolunu tutmuştu.

Yabancı futbolcuları alırken cömert davranan Beşiktaş'ta Masuaku bile yılda 1.5 milyon euro kazanıyor.

Kendi içinden yetişen futbolcularla ise düşük teklifler nedeniyle sözleşme uzatmada sorun yaşanıyor.