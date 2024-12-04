Serdar Topraktepe’nin Beşiktaş’taki geleceği belli oldu

Olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş, 29 Aralık’ta seçime gidecek. Siyah beyazlıların ara transfer öncesi seçime gitme kararı alması dikkat çekerken teknik direktör konusu merak edilen bir başka konu oldu.

Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayıran siyah beyazlılarda Hatayspor’a karşı takımın başında Serdar Topraktepe bulunuyordu. Yönetim, tecrübeli teknik adam ile ilgili kararını verdi. Buna göre Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında bulunacak. Yeni teknik direktör ise seçimle iş başına gelecek yeni yönetim tarafından belirlenecek.

Beşiktaş, böylece Serdar Topraktepe yönetiminde kendi evinde Fenerbahçe derbisine, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Bodo Glimt ve Süper Lig’de deplasmanda Adana Demirspor’a karşı mücadele edecek.