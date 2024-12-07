Serdar Topraktepe’nin derbi planı belli oldu. “Duran toplara dikkat” dedi

Kaynak: Milliyet
Serdar Topraktepe’nin derbi planı belli oldu. “Duran toplara dikkat” dedi

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye karşı derbi planı belli oldu. Teknik Direktör Serdar Topraktepe, oyuncuları duran toplara karşı uyardı.

Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak için günlerdir çalışan Teknik Direktör Serdar Topraktepe ve ekibi, bunun sonrasında yol haritasını hazırladı.

Siyah-beyazlı teknik heyetin en çok dikkat edecekleri konu, “duran toplar” oldu. Rakibin bu konuda üstün olduğunu bilen Beşiktaş’ın teknik kurmayları, bu konuda futbolculara gerekli uyarılarda bulundu.

Milliyet’te yer alan habere göre, taraftar desteğini arkasına alacak olan Beşiktaş, maça baskıyla başlayıp, erken gol arayacak. Bunun maçın gidişatını etkileyebileceği düşünülürken, Fenerbahçe’nin de daha kontrollü bir oyunu tercih edebileceği üzerinde duruldu.

Sezon başından beri set hücumlarında zorlanan Beşiktaş’ın yine aynı sıkıntıyı yaşamaması için çalışan siyah-beyazlı teknik heyet, gidip gelen bir oyundan çok, skoru sağlayanın bunu koruyabileceği bir karşılaşma beklentisi içerisinde...

Öte yandan dün son taktik idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiren Beşiktaş’a kamp mecbur tutulmadı, dileyen futbolcunun kampta kalabileceği ifade edildi.

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