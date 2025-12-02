Sakarya'nın Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında, imarl tartışmaları nedeniyle arbede çıktı. CHP’li Meclis Üyesi Yıldıray Başlı, vatandaşlardan gelen imar şikâyetleriyle ilgili konuşma yapmak istedi ancak kendisine söz hakkı tanınmadı. İmar sorunlarını gündeme taşımaya çalışan Başlı’nın sözünün sık sık AKP üyeler tarafından bölündüğü belirtildi.

MASASINA VURDU

Başlı’nın tüm ısrarına rağmen konuşamaması tansiyonu yükseltti. Başlı konuşmaya başladığı sırada AKP'li Adem Kıyak, Başlı'nın oturduğu yere gelip elini masaya vurarak “Söz vermiyor, yeter!” dediği, ardından üzerine yürüyerek fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. Bu sırada diğer meclis üyeleri araya girdi.

'ÇÜRÜMÜŞ SİYASAL DÜZEN'

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan CHP Sakarya İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu, olaylara tepki gösterdi. Curoğlu, yaşananın ülkenin içine sürüklendiği siyasi iklimin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Serdivan Belediye Meclisi’nde yaşanan saldırı, çürümüş siyasal düzenin yereldeki yansımasıdır. Eleştiriye tahammül edemeyen, demokratik denetimi tehdit olarak gören bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Yönetemeyenlerin sığındığı tek araç şiddet ve tehdittir" dedi.

Demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini söyleyen Curoğlu, "Türkiye’yi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Demokrasiyi kabadayılara bırakmayacağız. Serdivan’daki saldırı Sakarya’nın demokratik vicdanına meydan okumadır ve cevapsız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“CHP’LİLERİN CAN GÜVENLİĞİ YOK”

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın bu mafyavari ‘ağır abi’ siyasetini. Biriniz vatandaşa tehdit savuruyor, diğeriniz mecliste üyemize saldırıyor. Bizi mi döveceksiniz? Canımızı mı alacaksınız? Ortada yolsuzluk, rant ve peşkeş iddiaları var; biz bunları gündeme getirince saldırmaya mı kalkıyorsunuz" tepkisini gösterdi. Özkan, yaşananların siyasi baskı olduğunu vurgulayarak, "Bu şehirde Cumhuriyet Halk Partililerin can güvenliği yok ama biz sizden korkmayız. Sizden korkan namerttir"

CHP Sakarya teşkilatının olayla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı ve hukuki süreç dahil gerekli tüm girişimlerin başlatılacağı öğrenildi.