Serebral palsili çocuklar sahada profesyonel futbolcuları aratmıyorlar!

Engellerin sosyal yaşamda aktif olarak var olabilmeleri, birey olarak hayata katılımlarının daha kolay olmasını sağlıyor. Walker Spor Klübü serebral palsili çocuklara spor ve sosyalliği bir arada sunuyor. Çocuklar, bu kulüp sayesinde akranlarıyla birlikte hem motive oluyor hem antreman yapıyor. Walker Spor Klübü’nün Genel Kordinatörü Büşra Kayaalp Walker Spor Klübü ile ilgili bilinmeyenleri Yeniçağ’a anlattı.

SARİYE NUR DÖNMEZ / ÖZEL HABER

Walker Spor Genel Kordinatörü Büşra Kayaalp Walker Spor Klübü'nün açılış amacını şöyle aktardı:

Walker Spor Klübü, serebral palsili çocukları hayatın içine katma, topluma dahil etme amacıyla kuruldu. Bu çocuklar doğdukları andan itibaren hastane, fizik tedavi ve ev üçgeninde bir hayat yaşıyor. Çocukluk çağlarında en gerekli olan ihtiyaçları her çocuk gibi oyun ve akranlarıyla iletişim içinde olmak ancak bu çocuklar oyuna ve arkadaşa ulaşmakta güçlük çekiyor, bazıları belki hiç ulaşamıyor. Evinde bir hayat süren yalnızlaşan, yalnız kalan parka gidemeyen, akranlarının veya arkadaşlarının oyunlarını uzaktan izleyen çocuklar oluyor. Çocukluk döneminde ilk sosyal ilişkiler aileden sonra arkadaşlarla kuruluyor o yüzden bu bir çocuk için gereklilik. Sereblal palsili çocuklarda akranlarıyla iletişim olmadığında belli bir süre sonra içe kapanma, kendini ifade etmede zorluk gibi durumlar ortaya çıkıyor.

''SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE ONLARI HAYATA KATMAYI HEDEFLİYORUZ''

Kurucumuz Şeyma Hanım'ın oğlu da serebral palsili eşiyle bu süreçten geçtikleri için anne baba olarak bu süreci yaşadıklarından dolayı bu çocukların ihtiyaçlarını daha iyi tespit edebiliyorlar. Şeyma Hanım çocuğunda iletişimsel ve psikolojik problemler tespit ediyor. Bunun ardından birkaç aile serebral palsili çocuklarıyla bir araya geliyorlar ve uzun süre birlikte vakit geçiyor. Bu durumun akabinde fark ediliyor ki, bu çocuklar kendi ile aynı problemleri yaşayan akranlarıyla bir arada olduklarında iyileşmeye başlıyor. Ayağını kıpırdatmak istemeyen çocuk, kıpırdatmak istiyor, kendi yemek yiyemeyen çocuk kendi başına yemek yemeye başlıyor. Ebeveynler kendileriyle aynı problemi yaşayan, bir çocuğun diğerini dışlamadığı, akranlarının çocuğa ''Sen neden walker kullanıyorsun?'' , ''Sen neden yürümüyorsun'' ya da ''Sen bizim bu oyunumuza katılamazsın ki'' gibi engellemelerin duvarların konulmadığı ortamda çocuklarının daha özgür ve motive hissettiğini fark ediyor. Bu farkındalık da klübün kurulmasının zeminini hazırlıyor. Spor klübü olarak kurulmamızın amacı da bu çocukları sporun birleştirici gücünü kullanarak hayata katmak istememiz. Takım ruhu çocukların birbirine daha sıkı kenetlenmesini sağlıyor.

''TÜRKİYE'DE BRANŞ OLARAK TANINMADIĞI İÇİN HALİHAZIRDA RESMİ OLARAK ANTRANÖR DE YOK.''

Kayaalp Walker Spor Klübü'nün faaliyet alanına yönelik olarak; ''Bünyemizdeki serebral palsili çocuklarla belli spor branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Dünyada Cerabral Palsi futbolu diye bir spor branşı var ve 86 ülkede CP Futbol kulüpleri var. UEAFA’nın desteklediği bir CP Futbol Federesyonu var. Walker Spor Kulübü olarak bunu öğrendiğimizde neden bizde çocuklarımıza bu futbol branşını kazandırmayalım dedik ve süreç başladı, federasyona üye olduk. Türkiye’de CP Futbol kulübü olan ilk ve tek kulübüz.'' dedi. CP futbolun Türkiye'de tanınması ve branşlaşmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğine vurgulayan Kayaalp ''CP futbolun bir oynanış biçimi, kanunları, kuralları var ve bu eğitimi çocuklarımıza kazandırmak için antranörlere de ihtiyaç duyuyoruz. Ancak şu an CP futbol branşı Türkiye'de branş olarak tanınmadığı için hali hazırda resmi olarak antranörde yok.'' diyerek önemli bir eksikliğe de dikkat çekti.

ANNE BABALARINDAN BAĞIMSIZ OLABİLMELERİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Gönüllülerin antremanlara dahil olduğunu da belirten Kayaalp ''CP futbolun kurallarını bilen gönüllerimiz antremanlarımıza katılım sağlayarak destek veriyor. Antremanlarımızda çocuklarımızı annelerinden ayırıyoruz. Annelerimize de bir mola olmuş oluyor böylelikle. Çünkü anne ne kadar mutlu ve sağlıklı ise bu durum çocuğa da yansıyor. Bu şekilde hem çocuklar hem de anneleri rabilite oluyor. Öte yandan Walker Spor Klübü çocuklara ait bir yer, anne, babadan ayrı olarak tek başına olabildiği bir ortam. tek başına başarı sağladıkları bir alan onlar için o kadar değerli ki, biz her etkinliğimizde onların gözündeki o ışığı görüyoruz.'' şeklinde konuştu

Kayaalp üyelik sürecine yönelik olarak; ''Walkerspor'a katılmak isteyen herkes Instagram hesabımızdan bize yazabilir. Biz her zaman geri dönüş sağlıyoruz. Gerekli bilgileri alıyoruz,kaydı oluşturuyoruz. Bütün etkinliklerimizi sosyal medya üzerinden de paylaşıyoruz. Herkes kendi imkanlarıyla etkinlik yerine erişim sağlıyor. Gönüllülerimiz var; Walkerspor sürecin başından beri gönüllerle ilerleyen bir kurum etkinlik boyunca aileye ve çocuğa onlar eşlik ediyor. Çocuğun sahada bulunacağı konumu ayarlamaya kadar etkinlik sürecinde birçok noktada destek oluyorlar.'' dedi

''KARDEŞ AİLE PROJESİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ''

Walker Spor Klübü'nün Kardeş Aile Projesi'ne de değinen Kayaalp ''Kapsayıcı toplum modeline ulaşmak isteyen bir spor klübü olduğumuz için kardeş aile projemizle özel çocuğu olmayan ailelerimizle diğer ailelerimizi bir araya getiriyoruz. Özel bir çocuğa sahip aileler kendi yakın çevresinde 'kabul görmeme' gibi durumlara maruz kalabiliyor. Bu nedenle de aslında Kardeş Aile Projesi bizim için çok kıymetli. Anne, baba çocuk aile olarak etkinliklerimizde ve kamplarımızda bizimle birlikte oluyorlar. Bu aileler, özel çocuğu olmayan aileler. Ama bizi kalpten anlayan ve çocuklarımıza kendi çocukları gibi sahip çıkan aileler. Anneler annelerle kaynaşıyor, babalar, babalarla, çocuklar, çocuklarla birlikte sorgulamadan, yargılamadan, dışlamadan oyun oynuyorlar. Bunun dışında annelere özel anne buluşmalarımız oluyor; Her ay bir annemizin evinde buluşuyoruz. İsteyenler çocuğuyla birlikte de gelebiliyor, imkanı varsa çocuğunu bırakıp gelenler oluyor. Bir saat bile olsa annelerimizin de kendi kendine kalabilmesini sağlamak bizim için önemli. Anne gezilerimiz de oluyor, elimizden geldiğince hem anneye hem de çocuğa destek oluyoruz. '' dedi

''BU SÜRECE YENİ KATILAN ANNELERİMİZE REHBERLİK HİZMETİ SAĞLIYORUZ''

Çocuklarımıza yönelik etkinlik planlamamızı yaparken öncelikle ''Bu çocuklar nerede mutlu olurlar?'' ve ''Ne yapmak isterler diye soruyoruz kendimize. Tabii ki spor çocukların toplum içinde yer edinebilmeleri açısından onlar için bir amaç ama diğer anlamda sosyal ve kültürel etkinlikler ve geziler düzenliyoruz. Gezi programlarımız haricinde antreman ve maç günlerimiz oluyor. Ailelere rehberlik desteği de sağlıyoruz. Bu sürece ailelere de rehberlik ediyoruz. Anne bağıyla kurulmuş,geniş bir aileyiz. Ailelerimizin birbiriyle çok kıymetli tecrübe alışverişleri oluyor. 10 senedir aynı mücadeleyi veren annemizle, bu sürece yeni dahil olmuş annelerimizin birbirine destek olmasına aracılık ediyoruz.

AİLELER ULAŞIMDA ÇOK ZORLANIYOR BU NEDENLE SAHA ŞART

Üyelerinin etkinliklere ulaşırken yaşadığı bazı zorluklara da değinen dile getiren Walker Spor Genel Kordinatörü Büşra Kayaalp ''İstanbul'da farklı lokasyonlarda olan birçok ailemiz var. Her ailemizin imkanı farklı, çocuklarımızın engel durumları farklı, biraz yürüyebilen çocuklar var, hiç yürüyemeyen çocuklarımız var, walker kullanabilen var. Örnek veriyorum Başakşehir'de bir etkinlik düzenleyeceksek her annemizin oraya araba ile gelme imkanı yok, tekerlekli sandalye kullanan çocuklar var, henüz puset kullananlar var. Bir anne çocuğunun hem pusetini yanına alacak hem walkerını alacak çünkü sahaya geldiğinde de walkera ihtiyacı olacak ama yolda da walkerla yürümekte güçlük çekiyor alanlar müsait değil. Arabası yok bu annenin ve hepsini yanında taşıyor. Tüm bunları yaparken yanında destek olabilecek biri de belki oluyor belki olmuyor. Etkinlik alanına gelene kadar anne zaten yorulmuş oluyor. Çocuklarımızda zaten çabuk yorulan çocuklar, biraz dinleniyorlar yarım saat belki verimli bir antreman yapıyoruz. Çocuğumuzun yine dinlenmesi gerekiyor. Spor Bakanlığı'na bağlı olan bütün sahaları, her belediyenin sahasını ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz, bu güzel bir imkan ama 1 gün boyunca bize tahsis edilemediği için saatlik tahsis edildiği için bizim açımızdan verimli olmuyor, yetersiz kalıyor 2 saat için 4 saat yol gelen ailelerimiz var. 4 saat gidiş 4 saat geliş bu şekilde düşünüldüğünde neredeyse bütün günü yolda geçiyor ailelerin.'' dedi. Kayaalp, Walkerspor Klübü'ne ait bir spor merkezi istediklerinin de altını çizerek, ''Bu çocuklar içinde hem istedikleri zaman gelebilecekleri, istedikleri kadar kalabilecekleri ve sosyalleşebilecek bir alan olsun. Aynı şekilde annelerimiz içinde sosyalleşebilecekleri bir alan olsun istiyoruz. Rabilite ve spor kompileksi olarak hem çocuklar için hem aileler için verimli olacağını düşünüyoruz. Bizimle program düzenlemek isteyen çok kişi var ancak yerimiz olmadığı için imkanlarımızda kısıtlı kalıyor. Bizim için bir saha şu an çok elzem.''şeklinde konuştu.



''SPOR KLÜBÜ OLDUĞUMUZ İÇİN BÜYÜK KURULUŞLARLA SPONSORLUK ANLAŞMALARI DA İMZALAYABİLİYORUZ. BU NOKTADA GELECEK HER DESTEĞE AÇIĞIZ.''

Akran zorbalığına değinerek, serebral palsili çocukların hayata katılımının önemini bir kez daha vurgulayan Walker Spor Genel Kordinatörü Büşra Kayaalp sözlerini şöyle noktaladı:

Okullarda akranları tarafından dışlanan ya da engellerinden dolayı zorlandıkları için sosyalleşmek istemeyen birçok çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın zihinsel olarak hiçbir problemi yok dolasıyla hayatın içerisine katılmaları çok önemli. Bu nedenle bir sahamızın olması Walkerspor çatısı altında bu çocuklara spor ve sosyalleşme imkanı sağlayabilecek faliyetlerimizi yürütebilecek bir yerimizin olması önemli. Spor klübü olduğumuz için büyük kuruluşlarla sponsorluk anlaşmaları da imzalayabiliyoruz. Bu noktada gelecek her desteğe açığız. İnternet sitemizde bağış sayfamızda var oradan da destek olabilirler ancak bizim amacımız çocukların ayağına afo eline walker vermekten öte onları hayata kazandırmak... Bu çocuklar çok zeki çocuklar, CP futbol branşı, branş haline getirmeli Türkiye'de daha ileri taşınmalı.. Antranörlerin yetişmesini istiyoruz. ilkokullarda ya da ortaokullarda kardeş akran programı çerçevesinde bu çocukların yaşıtlarıyla kaynaştırılması, sağlıklı çocuklar arkadaşlarının özel durumlarından haberdar edilmesi ve aralarındaki iletişimin kurulması amaçlarımız arasında yer alıyor. Bununla birlikte üniversitelerde de yine serebral palsili ile ilgili akademik çalışmalarda hedeflerimiz arasında yer alıyor.