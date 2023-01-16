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Gurur kaynaklarımız dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kanser aşısı projesi Alman Focus dergisine kapak oldu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:35
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Şeref kaynaklarımız dünyaca ünlü dergiye kapak oldu

Gurur kaynaklarımız dünyaca ünlü dergiye kapak oldu
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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde XBB.1.5 Omicron varyantı ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda. Pek çok uzman şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıya kaldığımız konusunda fikir birliği içerisinde.

Covid-19 hayatımıza girip dünyayı sardığında ve bir anda binler hatta yüzbinler ölmeye başladığında hepimizi saran büyük korku dalgası devreye aşıların girmesiyle kırılmış, yayığın aşılama ve alınan diğer tedbirlerin birleşimiyle pandemi neredeyse sona erince de yerini normal düzene bırakmıştı. Bu rahatlamanın ardındaki en önemli iki isimse kuşkusuz BioNTech kurucuları ve Covid-19 aşısının mucidi Özlem Türeci ve Uğur Şahin’di.

Sıradaki hedefleri kanseri yenmek olan ikili Almanya’nın önde gelen haftalık Haber dergilerinden Focus’a kapak oldular. Bir süredir çalışmalarını yeniden esas alanları olan kanserle mücadeleye yoğunlaştıran Türeci ve Şahin ile ilgili tanıtım yazısında ürettikleri aşının bir insana ilk kez İngiltere’de yapıldığı, kansere karşı en önemli atılımın da oraya yapılacağı belirtiliyor.

ONBİNLERCE KANSER HASTASINI TEDAVİ EDECEK

Dergiye göre hükümetle anlaşan BioNTech’in geliştirdiği kanserle mücadele aşısı, içinde bulunduğumuz ve gelecek yıl içinde 100 bin kanser hastasının tedavisinde kullanılacak. Türeci ve Şahin’in günümüz tıbbında devasa bir devrime yol açacak mRNA temelli aşıları, korona ve kanser dışında, alzheimer-demans, sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele de çözüm olma potansiyeli taşıyor.

Geçen yıl ortasında Afrika’da da (Ruanda) korona aşısı üretmek üzere bir fabrika kuran Biontech, kısa bir süre önce İngiltere’de faaliyet gösteren araştırma şirketi ‘InstaDeep’i devralmaya hazırlandığına dair haberlerle gündeme gelmişti. Bu haberlere göre, BioNTech yaklaşık yarım milyar Euro’ya devralacağı yapay zeka konusunda önemli gelişmelere imza atmış bu şirket üzerinden kanserle mücadelede yeni aşıları geliştirmeyi hedefliyor.

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