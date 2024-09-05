Şeref Oğuz asgari ücretlileri üzecek rakamı açıkladı: Erken seçim olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlarla kameralar karşısına geçerek 2025-2027 dönemlerini içeren ‘Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıkladı.

2024 enflasyon tahmini yüzde 33’ten yüzde 41,5’e, 2025 yılı için yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltildi. Büyüme tahminleri ise, 2024 yılı için yüzde 4’ten yüzde 3,5’e, 2025 yılı için yüzde 4,5’ten yüzde 4’e düşürüldü. Yeni OVP’de 2024 yılı için enflasyon hedefi 8,5 puan arttı, büyüme hedefi ise 0,5 puan düştü.

"ERKEN SEÇİM OLUR"

Yılmaz’ın açıklamalarını Sözcü TV’de değerlendiren Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, “Bakan Mehmet Şimşek’in yüreği programı uygulamayı kaldırmaz. OVP erken seçim sinyali verdi. Açıklanan programda emekli ve çiftçi yok” diye konuştu.

“BİRAZ AĞIR GELEBİLİR BU YORUM”

Yılmaz’ın bakanlarla olan görüntüsünü de yorumlayan Oğuz, “Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Raf ömrü bitmiş, İsa’nın son yemeği gibi geldi bana… Biraz ağır gelebilir bu yorum” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETİ 20 BİN LİRA YAPARIM DİYORLAR”

Enflasyon ve büyüme beklentileri hakkında konuşan ünlü ekonomist Şeref Oğuz, “Asgari ücreti 20 bin lira yaparım diyorlar. 2025’te sonra erken seçimde bana lazımsın mesajı veriyor” dedi.