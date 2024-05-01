Şeref Oğuz: Bir anda düşecek

“KARARI ŞİMŞEK DEĞİL ERDOĞAN VERECEK”

Asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki iddialara hakkında konuşan Şeref Oğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in buna şiddetle karşı olmakla birlikte, son sözü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyeceğini söyledi. Oğuz, asgari ücretin Mehmet Şimşek ve diğer bakanların kapsama alanı dışında olduğunu belirterek, kararın tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesinde olduğunu ifade etti.