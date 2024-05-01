Şeref Oğuz: Bir anda düşecek

Şeref Oğuz: Bir anda düşecek
Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Ekonomi Gazetesi yazarı ekonomist Dr. Şeref Oğuz, 'Asgari ücrete artış yapılacak' diyerek tarih verdi.
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Şeref Oğuz: Bir anda düşecek 1

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Ankara kulislerinde asgari ücrete ilişkin çok kritik kulis bilgilerini açıkladı. Asgari ücretin dün Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının altına düştüğünün altını çizen Oğuz, 'Artış yapmak zorundalar' dedi.

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Şeref Oğuz: Bir anda düşecek 2

“VATANDAŞ 2028'E KADAR DAYANAMAZ ERİR”

Dr. Şeref Oğuz, hükümetin yerel seçimlerde halktan uyarı aldığına dikkati çekerek, varlığının sorgulanır hale geldiğini ifade etti. “Vatandaşlar 2028'e kadar dayanamaz erir” diye konuşan Oğuz, iktidarın ABD'deki benzetmeyle topal ördek durumuna düştüğünü belirtti. AKP’nin tabanını kaybetmeyle karşı karşıya kaldığını ve ikinci parti konumuna düştüğünü vurgulayan Oğuz, iktidarın asgari ücreti halktan gelecek tepkiler ve işsizlik nedeniyle zaten artırmak zorunda olduğunun altını çizdi.

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Şeref Oğuz: Bir anda düşecek 3

“KARARI ŞİMŞEK DEĞİL ERDOĞAN VERECEK”

Asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki iddialara hakkında konuşan Şeref Oğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in buna şiddetle karşı olmakla birlikte, son sözü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyeceğini söyledi. Oğuz, asgari ücretin Mehmet Şimşek ve diğer bakanların kapsama alanı dışında olduğunu belirterek, kararın tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesinde olduğunu ifade etti.

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Şeref Oğuz: Bir anda düşecek 4

Şeref Oğuz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu arada memurun kat sayısını artırmak yerine, asgari ücreti artırarak toplumu rahatlatma külfetinin maliyetini de özel sektöre yüklemiş olacaksın. 'Özel sektör bunu finanse etsin' görüşü hakim. Bir Silifke türküsü var, 'herkes kesesinden yiyip içsin saltanatım var benim'”

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Şeref Oğuz: Bir anda düşecek 5

“BAZ ETKİSİYLE BERABER DÜŞECEK”

Hükümetin masasında asgari ücretle ilgili 4-5 ayrı çalışma bulunduğuna vurgu yapan Dr. Şeref Oğuz, asgari ücrette artışı üçüncü çeyrekte beklediğini açıkladı. Bu hesapların yapıldığı yönünde kulis bilgilerine ulaştığına dikkati çeken Oğuz, baz etkisiyle birlikte enflasyonun 20-22 puan düşeceğini ve ardından asgari ücrette düzenleme yapılacağını dile getirdi.

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Şeref Oğuz: Bir anda düşecek 6

Oğuz, bunun işvereni de rahatlatacağını belirterek, aynı zamanda da iktidarın 'Bakın asgari ücrete zam yaptık' diyebileceklerini söyledi. Oğuz, son olarak masada 4-5 çalışmanın olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçenek oluşturulduğunu belirtti.

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