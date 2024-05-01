Şeref Oğuz: Bir anda düşecek

“VATANDAŞ 2028'E KADAR DAYANAMAZ ERİR”
Dr. Şeref Oğuz, hükümetin yerel seçimlerde halktan uyarı aldığına dikkati çekerek, varlığının sorgulanır hale geldiğini ifade etti. “Vatandaşlar 2028'e kadar dayanamaz erir” diye konuşan Oğuz, iktidarın ABD'deki benzetmeyle topal ördek durumuna düştüğünü belirtti. AKP’nin tabanını kaybetmeyle karşı karşıya kaldığını ve ikinci parti konumuna düştüğünü vurgulayan Oğuz, iktidarın asgari ücreti halktan gelecek tepkiler ve işsizlik nedeniyle zaten artırmak zorunda olduğunun altını çizdi.