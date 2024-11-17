Şerefli Türk askerine karşı enson hainlik

Kara Harp Okulu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ve birçok genç teğmen mezuniyet törenlerinde kılıç çekerek yaptıkları yeminde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Son olarak Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat gönderilmesi birçok siyasetçilerden ve vatandaşlardan tepki aldı. Türk halkı çirkin söylemlere #TegmeniminYanındayım hasthag'ini tt yaparak yanıt verdi.

Ünlü ekonomi profesörü Özgür Demirtaş da tepkisini 'Bu görsel için Allah belanızı versin" diyerek gösterdi.

Genç teğmenlere verilen destekler çığ gibi artarken ensonhaber sitesi Teğmen Ebru Eroğlu'nun yüzünü manşet yaparak çirkin ifadelerde bulundu. Haber dakikalar içinde sayısız tepki ile karşılandı.

'Kovuldu kovulacak' başlığı ile verilen haberde 'Yüzündeki şu kine nefrete bakar mısınız. Birincilikle bitirsen ne yazar. Sen milletin çoğunluğuna düşmansın." denilerek hem Teğmen Ebru Eroğlu hedef gösterildi, hem de Türk askeri rencide edildi.

Teğmen Ebru Eroğlu'nun yüzünü büyüterek verilen haberde okul birincisi genç teğmene hararet edildiği gibi, nefret suçu işlendi. Site haberciliğin yüzkarası haberi geri çekmek yerine gelen tepkileri de haber yaparak suç işlemeye devam etti.