Seren Serengil siyasete gireceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seren Serengil siyasete gireceğini açıkladı

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, hayvan barınaklarındaki katliam olaylarına duyduğu tepkiyle siyasete atılma kararı aldığını açıkladı.

Gebze ve Ümraniye'deki hayvan barınaklarında yaşanan olaylara tepki göstererek kamuoyunda büyük yankı uyandıran Şarkıcı Seren Serengil, "Siyasete girmek zorundayız" dedi.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Gebze ve Ümraniye'deki hayvan barınaklarındaki katliamların ardından siyasete gireceğini açıkladı.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöhretini hayvanların hakları için kullanmak istediğini belirterek, "Ben arkadaşlarım gibi duymamazlıktan gelme lüksüne sahip değilim. Sizin gönlünüz rahat oluyor mu, benim olmuyor. Ben sanatçı olarak bırakın her şeyi, seven olarak şöhretim ne kadarsa bu kadar mı bu kadar mı... Ben ne politikacıyım ne siyasetle ilgileniyorum. Ha ama bu saatten sonra girecek miyim gireceğim. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman he diye gülen insanlar var" dedi.

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