Seren Serengil'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ağır sözler! Magazinden siyaset dünyasına hızlı giriş yaptı...

Seren Serengil, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor. Serengil, bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısını sert bir şekilde tepki gösterdi.

Serengil, bir davete katıldı. Serengil, Bahçeli’ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Serengil’in sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Seren Serengil sözleri şu şekilde:

"65 YAŞ ÜSTÜ OLDUĞU İÇİN DEVLET HASTANESİNDEN RAPOR ALMASI LAZIM"

"Türkiye'nin her tarafı mahşer yeri... Notere gidiyorsun bir ev satmaya kalkıyorsun 65 yaş üstü olduğu için devlet hastanesinden rapor alması lazım. Bu insanlar şu anda ülke yönetiyorlar. Ben Devlet Bahçeli'nin veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zirvede bıraksın.

Zirvede mi değil mi tartışılır, ama koltuk sevdası yüzünden gün geçtikçe yanlışlar yapılmaya başlandı. TBMM'nin tepesindeki bayrağının altındaki, Atatürk'ün kurduğu o meclise bir sürü annenin çocuğunun kanına, günahına girmiş onlar tarafından da terörist denilen bir kişinin oradan insanlara hitap etmesini isteyecek kadar... Gerçekten hani sistemde bir problem mi yaşıyor? Türk Milleti bu kadarına izin vermeyecektir. Koltuk bu kadar önemli olmamalı"

İLK ZİYARETİNİ CHP'YE YAPMIŞTI

Seren Serengil; Şarkıcılık kariyerinden sonra sunuculuğa giriş yapan ve bir süre önce siyasete atılacağını açıklamıştı.

Açıklamalarının ardından Serengil; CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiği görüldü.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda teröristbaşı Öcalan için çağrı yapmıştı. Bu çağrı tepkilere neden olmuştu.

Bahçeli şu tepki çeken sözleri söylemişti:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun.

Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız"