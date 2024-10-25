Seren Serengil’den skandal açıklamalar! Köpekleri öldürdünüz cinayet ve terör arttı

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Seren Serengil’den skandal açıklamalar! Köpekleri öldürdünüz cinayet ve terör arttı

Seren Serengil’in, katıldığı bir davette söylediği sözler dikkat çekti. Serengil, sokak hayvanlarının katledilmesinden dolayı kadın cinayetlerinin arttığını bu yüzden narin cinayetinin işlendiğini söyleyerek skandal açıklamalarda bulundu.

'Siyasette yaş sınırı olmalı' diyerek Devlet Bahçeli'ye yüklenen Seren Serengil katıldığı davette açtı ağzını yumdu gözünü.

CİNAYETLERİN ARTMASINI SOKAK HAYVANLARININ ÖLDÜRÜLMESİNE BAĞLADI

Özel hayatıyla ve son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Seren Serengil, bu kez katıldığı davette söylediği skandal sözlerle gündeme bomba gibi düştü.

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Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını söyleyen Serengil; 'Sokak hayvanlarına güvenli sokaklar istiyoruz dedikten sonra, beş tane kadın kocası tarafından öldürüldü, dört tane çocuk babası tarafından öldürüldü. Narin katledildi. Çocuklar hastanelerden türlü tezgahlarla ölüm haberleri geldi... Şuan terör olayı... ifadelerini kullanarak gündemdeki olayların olmasını sokak hayvanlarının katledilmesine bağladı.

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