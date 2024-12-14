Seren Serengil'den şok eden iddia: Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları beni öldürmeye çalıştı!

Son dönemde toplumsal olaylara gösterdiği tepkiler ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil bu defa bambaşka bir olayla gündeme geldi. Serengil, arabasından inip evine gitmek isterken bir arabanın üzerine kırdığını ve bu arabanın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu iddia etti.

Son dönemde toplumsal olaylara karşı duruşu ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını açıklamıştı.

Seren Serengil bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Ekim ayında İstanbul Acarkent’te köpekleri zehirlenen Seren Serengil, İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet’ten şikayetçi olmuştu. Evinin önünde arabasından indikten sonra bir arabanın üzerine kırdığını ve çok hızlı geldiğini söyleyen Seren Serengil bu arabanın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu iddia etti.

Serengil, emniyete gidip şikayetçi oldu ve 'Tarikatlara ve cemaatlere karşı olduğum için, köpekleri de bunlar toplattı için bunlar bana düşmanlar.' ifadelerini kullandı.

"CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN KORUMALARI..."

Serengil olayın ardından evinin önünde yaptığı yayında, "Şu anda evimin kapısındayım, eve girerken Cübbeli Ahmet'in arabası beni ezmeye kalktı. Daha önceden de yapıyorlardı ama önemsemedim. Şu anda polisler burada. Köpeklerimle arabadan indim eve giriyordum. Hızla bir araba geldi, beni gördü, çünkü biliyor benim burada oturduğumu, komşuyuz." dedi.

"CÜBBELİ'NİN KORUMALARININ POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Serengil, "Hızla bir araba geldi bana vurmaya kalktı. Dur dedim, kendimi atmasaydım bana vuracaklardı. E Kapısı Güvenlik, 'Bu araba Cübbeli'nin arabası, korumaları' dediler. Cübbeli'nin korumalarının polis olduğunu söylediler. Bu adamlar buradan ellerini kollarını sallayarak gidecekler" diye konuştu.

"CÜBBELİ'NİN KORUMASI BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Serengil şunları kaydetti:

"Cübbeli'nin koruması beni öldürmeye çalıştı. Hayatım tehlikede. Daha önceden de hayvanlarımı zehirlediler. Bunları da istemediğimi söylediğim için bana düşman kesildiler. Polis arkadaşları da buradalar."

"HAYATIM TEHLİKEDE"

"E Kapısı'nın güvenliği 'Cübbeli'nin korumaları polis' dedi. Bütün kamera kayıtlarını istiyorum. Ben bu evde bir kadın olarak tek başıma yaşıyorum. Hayatım bu şekilde tehlikede. Ölsem de umrumda değil, ben bunlarla ömrüm boyunca savaş vereceğim. Böyle bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok. Bakalım neler olacak."

"KORUMASI NASIL POLİS OLABİLİR?"

Daha sonra karakola giden Serengil orada yaptığı açıklamada da, "Şu anda Paşabahçe Karakolu'nun önündeyim. İfademi verdim. Kamera görüntülerini istedik fakat Acarkent Sitesi'nden uzaktan bir kamera görüntüsü vermişler. Halbuki benim evin önünü gösteren kamera var." dedi.

Serengil sözlerini şöyle sürdürdü:

-Bana vursaydı ölmüştüm şu anda. Güvenliği aradım, arabanın kimin olduğunu sordum. Bu cemaatlerin oluşumu yasak nasıl koruması polis olabilir.

-Kamera görüntülerinde açıkça görüyorum. Bu insanlarla benim husumetim var. Geçen sene benim sokak köpeklerim zehirlendi. Aynı zamanda sokak köpeklerim zehirlenirken kendi evimde baktığım cins köpeğim de zehirlendi.

-Karısı devamlı benim evimin önünden geçip "Bu hayvanlar burayı pisletiyor, bunları istemiyoruz, iğreniyoruz" gibi sataşmaları oluyordu. Benimle muhatap olmasın diye kaç kere güvenliği uyardım.

-Benim evimin önü çıkmaz sokak, o arabanın bir yere varmak için o kadar hızlı gitmesi mümkün değil. Elimi kaldırıyorum durdurmak için, asla durmuyor, üzerime araba sürüyor.

"TARİKATLARIN OLUŞUMU YASAK, BİR ŞEY YAPILMALI DEDİĞİM İÇİN BANA DÜŞMANLAR"