Seren Serengil'den sonra Zerrin Özer de Bahçeli’ye yüklendi!

MHP grup toplantısında yaptığı ‘Öcalan’ çağırısı ile Türkiye’yi şoka sokan Devlet Bahçeli’ye tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tecritinin kaldırılarak Meclis’te konuşma yapaması gerektiğini belirten MHP Lideri Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” İfadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sözleri siyaset gündemini değiştirirken tepkilerde art arda geldi. Bahçeli’ye siyasi ve gazetecilerin yanı sıra sanat dünyasından da tepki geldi. Seren Serengil'in ardından Bahçeli’nin Öcalan çağrısına bir tepki de Zerrin Özer'den geldi.

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“NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE”

Magazin Burada muhabirleri tarafından katıldığı ödül töreninde görüntülenen Zerrin Özer, ‘Öcalan’ çağrısını anlayamadığını ve Bahçeli’den bahsederken “Sayın” ifadesini kullanmakta tereddüt ettiğini belirtti.

Usta sanatçı Zerrin Özer konuyla ilgili şunları söyledi: "Sayın demem gerekiyor mu? Bilmiyorum. Devlet Bahçeli’nin açıklamaları… Anlayamıyorum… Ülkede o kadar çok şehit düşmüş evlatlarımız var ki! Çok talihsiz bir açıklama. Ne mutlu Türküm diyene!"

SEVENLERİNE KÖTÜ HABERİ VERDİ

Zerrin Özer, magazinci.com tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Şarkısı' ödülünü kazandı. Özer, ödülünü alırken sevenlerini kötü haber duyurdu. Özer, beyninde iki damarda daralma olduğunu açıkladı.

Özer ödül konuşmasında sağlığı ile ilgili şunları söyledi: "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim."