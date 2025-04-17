Serena Williams: “Ben olsam 20 yıl men edilirdim”

Tenisin yaşayan efsanelerinden Serena Williams, erkekler dünya bir numarası Jannik Sinner’ın doping davasındaki cezanın hafifliğini eleştirdi. Williams, kendisi benzer bir durumda olsaydı hem uzun yıllar men edileceğini hem de bazı Grand Slam şampiyonluklarının elinden alınacağını söyledi. Eski dünya bir numarası olan Williams, kariyeri boyunca 23 Grand Slam zaferi elde etti. Bu alanda yalnızca Margaret Court, 24 şampiyonlukla onun önünde yer alıyor.

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 2024 yılında yapılan iki ayrı doping testinde yasaklı madde clostebol pozitif çıktıktan sonra, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı WADA ile anlaşarak üç aylık bir men cezasını kabul etti. Serena Williams ise Time dergisine verdiği röportajda, "Onu seviyorum, oyunu mükemmel ve spora katkısı büyük. Ancak ben aynı şeyi yapsaydım 20 yıl ceza alırdım, dürüst olalım" ifadelerini kullandı.

Sinner zirvede

“TESTLERDE AYRIMCILIĞA UĞRADIM”

Serena Williams, daha önce de doping testleri konusunda haksızlığa uğradığını açıklamıştı. 2018 yılında yayımlanan bir haberde, Williams’ın ABD Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yılın ilk altı ayında beş kez teste tabi tutulduğu ortaya çıkmıştı. Bu, o dönemki diğer Amerikalı tenisçilere oranla iki kat daha fazla bir sayıydı. Williams, bu durumu “ayrımcılık” olarak değerlendirmişti.

Williams, geçmişte yaşanabilecek benzer bir doping vakasında yalnızca spordan men edilmekle kalmayıp hapis cezası alabileceğini de esprili bir şekilde ifade etti. “Aynı durum benim başıma gelseydi cezaevine girerdim. Hatta başka bir evrende yaşadığımı bile düşünürdünüz” dedi.

SHARAPOVA ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Williams, eski rakibi Maria Sharapova’nın yaşadığı doping skandalını da gündeme getirdi. Rus tenisçi Sharapova, 2016 yılında yasaklı listeye yeni eklenen bir maddeyi kullandığı gerekçesiyle 15 ay men cezası almıştı. Williams, “Garip bir şekilde, tüm bu olaylar boyunca Maria’yı düşündüm. Onun adına üzülmeden edemiyorum” şeklinde konuştu.

SİNNER FRANSIZ AÇIK’TA YER ALACAK

Jannik Sinner’ın üç aylık men cezası, Mayıs başında sona erecek. Bu da onun 7 Mayıs’taki İtalya Açık ve 25 Mayıs’ta başlayacak olan Fransa Açık turnuvalarında korta dönebileceği anlamına geliyor. 2024 Avustralya Açık şampiyonu Sinner’ın, pozitif çıkan test sonuçlarına rağmen "ihmalkarlık ya da kusur" taşımadığı yönündeki savunması Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı tarafından kabul edilmişti. Ancak WADA, bu karara karşı çıkarak Sporda Tahkim Mahkemesi CAS’a başvurmuş ve daha uzun bir ceza talep etmişti.

ITIA CEO’su Karen Moorhouse ise tüm bu suçlamalara karşı çıkarak, "Hangi oyuncu olursa olsun, süreci aynı şekilde yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.

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TENİS DÜNYASINDAN TEPKİLER YÜKSELİYOR

Sinner’ın aldığı cezanın hafifliği yalnızca Serena Williams’ın değil, birçok tenisçinin de dikkatini çekti. Eski Britanyalı raket Tim Henman bu kararı “fazla kolay” olarak nitelendirirken, Avustralyalı Nick Kyrgios “Teniste adalet yok” dedi. Üç Grand Slam sahibi Stan Wawrinka ise artık temiz sporun varlığına inanmadığını belirtti.

Benzer şekilde Polonyalı tenisçi Iga Swiatek de geçen yıl bir ay men cezası almıştı. Bu örnekler, doping cezalarının tutarsızlığına yönelik eleştirilerin büyümesine yol açtı.

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“TENİSİ TÜM KALBİMLE ÖZLÜYORUM”

2022 yılında ABD Açık ile profesyonel kariyerine veda eden Serena Williams, tenisi hâlâ özlediğini ancak geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. 2023 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getiren Williams, şu anda ailesine ve iş girişimlerine odaklanmış durumda. “Fiziksel olarak sağlıklı olmasaydım, bu kadar özlemezdim. Hâlâ bazı raketleri yenebileceğimi bilmek hoşuma gidiyor. Ama artık farklı şeyler yapmak güzel. Huzurluyum” dedi.

Williams, eğer zamanı olsaydı tenise iki yıl daha verebileceğini de ekledi. “Hayatımı bu spora adadım. Eğer elimde olsaydı, iki yıl daha oynardım” ifadeleriyle tenis aşkını dile getirdi.