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Yıldız tenisçi son turnuvasında şov yaptı

ABD Açık'ta heyecan başlarken son Grand Slamine çıkan Serena Williams ilk turu rahat geçti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:33
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:47
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Serena Williams son turnuvası ABD Açık'ta ilk turu güle oynaya böyle geçti

Yıldız tenisçi son turnuvasında şov yaptı
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New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Kadınlarda klasmanın 605. basamağındaki Serena Williams, son turnuvası olabileceğini söylediği ABD Açık'taki ilk tur mücadelesinde, dünya 80 numarası Danka Kovinic ile karşılaştı.

Korttan 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılan 40 yaşındaki Williams, Jaqueline Adina Cristian'ı 2-0'lık skorla eleyen Anett Kontaveit (2 numaralı seribaşı) ile 2. turda eşleşti.

Geçen yılın finalisti Leylah Fernandez'in (14) yanı sıra Ons Jabeur (5) ve Madison Keys (20) de rakiplerini 2-0 yenerek yollarına devam etti.

Dünya 88'incisi Harriet Dart, ilk turda karşılaştığı Daria Kasatkina'yı (10) 7-6, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek sürprize imza attı.

Erkekler dünya sıralamasının 94. basamağındaki Daniel Elahi Galan, Stefanos Tsitsipas'ı 3-1 (6-0, 6-1, 3-6, 7-5) mağlup ederek 4 numaralı seribaşını turnuvanın dışına itti.

Erkekler ana tabloda bir diğer sürpriz sonucu ise Taylor Fritz'i (10) 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen dünya 303 numarası Brandon Holt elde etti.

Pablo Carreno-Busta (12), sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında ilk 200'ün dışında yer alan 2020 şampiyonu Dominic Thiem'i 3-1'lik (7-5, 6-1, 5-7, 6-3) skorla eledi.

Felix Auger-Aliassime (6), Alex De Minaur (18) ve Nick Kyrgios (23) da adını 2. tura yazdırdı.

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