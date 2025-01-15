Serenay Sarıkaya adliyede! Ayşe Barım olayında yeni gelişme... O soruya cevap vermedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Serenay Sarıkaya gibi bazı oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkındaki iddiaları ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

SARIKAYA TANIK SIFATIYLA ADLİYEDE

Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

5 MİLYON DOLAR SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Sarıkaya adliyeye vatandaş girişinden girdi. Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorusunu yanıtsız bıraktı.

Ayrıntılar geliyor...