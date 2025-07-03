Serenay Sarıkaya ayrılık iddialarına son noktayı koydu! Öyle pozlar verdi ki görenlerin nutku tutuldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 33 yaşına girdi. Uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, uzun süredir devam eden ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Aylardır ortak paylaşım yapmayan ve ayrıldıkları söylenen çift, Serenay Sarıkaya’nın 33. yaş gününde bir araya geldi.

Mert Demir, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada daha önce paylaşılmamış fotoğraflarla kutladı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına “İyi ki doğdun fıstığım, tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz” notunu ekledi.

Ardından kendi sosyal medya hesabından Mert Demir’le fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, “Mutlu yıllar bana” yazdı.

MERT DEMİR KİMDİR?

Türk şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjör Mert Demir, 26 Aralık 1993’te İstanbul, Beyoğlu’nda doğdu. Müzik ilgisi, çocuk yaşlarda gitarla tanışmasıyla başladı.

Lise sonrası O Ses Türkiye yarışmasına katılarak adını duyurdu. Profesyonel kariyerine başlayan Mert Demir, sahne performansları, retro şovmenliği ve farklı müzik tarzlarındaki başarılarıyla tanındı.

2017’de ilk teklisi “Uyan”ı çıkaran Demir, pop, bedroom pop, R&B ve arabesk tarzlarında eserler üretti.

2019’da “Bak Kollarım Burada” albümünü yayınlayan sanatçı, “Karakış” ve “Bırak Beni” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. 2020’de “Kimim Lan Ben?, Part 1” ve “Part 2” EP’leriyle dikkat çekti.

2021’de Melike Şahin’le “Pusulam Rüzgar” ve Mabel Matiz’le “Antidepresan” gibi hitlerle adından söz ettirdi. 2022’de “Herkesin Kafa Gidik” ve “Unutma Beni / Unut Gitsin” gibi çalışmalarıyla başarıyı sürdürdü.

Mert Demir, sadece şarkıcılıkla yetinmeyip söz yazarlığı, prodüktörlük ve aranjörlükte de başarılı oldu. Geleneksel ve modern öğeleri birleştiren sanatçı, canlı performansları ve dijital platformlardaki stüdyo çalışmalarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanıyor.

Farklı enstrümanları çalabilen Mert Demir, çeşitli müzik tarzlarındaki yetkinliğiyle Türkiye’nin müzik sahnesinde önemli bir yere sahip. Dinamik sahne enerjisi ve özgün tarzıyla müzikseverlere unutulmaz deneyimler sunuyor.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991’de Antalya’da doğdu. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı.

16 yaşında, 2008’de Plajda filminde tesadüfen rol aldı. Aynı yıl Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynadı. Adanalı’da Oktay Kaynarca’nın kızı rolüyle tanındı. 2010’da Lale Devri’nde Yeşim karakteriyle büyük çıkış yaptı. 2013’te Medcezir’de Mira rolünü canlandırdı.

DİZİLER

2017 - Fİ

2013 – Medcezir

2010-2012 – Lale Devri

2010-2011 – Yer Gök Aşk

2008-2010 – Adanalı

2008 – Limon Ağacı

2008 – Peri Masalı

Serenay Sarıkaya’nın Oynadığı Filmler

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Film)

2008 – Plajda (Film)