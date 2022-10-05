Güzel oyuncu Yeşilçam göndermesi yaptı. Serenay Sarıkaya'dan aşk tarifi

Uzun süredir Umut Evirgen'le birlikte olan Serenay Sarıkaya, bu ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Yaşadığı ayrılık sonrası bir dergiye poz veren ünlü oyuncu, kadın- erkek ilişkisi ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

BİR TAKIM İHTİYAÇLAR VE ARAYIŞLAR...

Serenay Sarıkaya, "Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama koşuldan kastım birbirinden faydalanmak değil. İnsanlar birbirlerine bir takım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar"

Ayrıca ünlü oyuncu, "O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda" diye konuştu.