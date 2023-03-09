Serenay Sarıkaya doktor muayenehanesinden çıkarken görüntülendi 

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Show TV'nin yeni dizisi 'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren oyuncu Serenay Sarıkaya, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kliniğinin bulunduğu bir binadan çıkarken görüntülenen Sarıkaya, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, kapıya yanaşan otomobiline doğru hızla yöneldi.

"DAHA SONRA KONUŞURUZ"

Yaşanan felaketlerin ardından deprem bölgesine yapılan yardımlarda aktif rol alan Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Daha sonra konuşuruz" yanıtını vermekle yetindi. Sarıkaya'nın halsiz ve yorgun hali de gözlerden kaçmadı.



