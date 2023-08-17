Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ geçen sezon başrol oynadıkları “Aile” dizisiyle seyirci karşısına çıkmış ve çift kimyasıyla kendilerine hayran bırakmıştı. Eylül ayında dizinin 2. sezon çekimlerine başlayacak olan ikili öncesinde yıllardır marka yüzü oldukları ünlü giyim markası Mavi reklamı için buluşacak.

Sarıkaya ve Tatlıtuğ, Beykoz ve Volkswagen Arena‘da reklam filminin çekimleri için kamera karşısına geçecek. “Aile” dizisindeki aşk dolu sahneleri ekran tarihine geçecek kadar özel olan ülkemizin en güzel ve en yakışıklı oyuncularının başında gelen iki star ismin reklam filmi şimdiden merak konusu oldu.

