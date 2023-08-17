Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje

Aile dizisinde Devin ve Aslan Soykan çiftine hayat veren Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Mavi reklamı için beraber kamera karşısına geçecek.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ geçen sezon başrol oynadıkları “Aile” dizisiyle seyirci karşısına çıkmış ve çift kimyasıyla kendilerine hayran bırakmıştı. Eylül ayında dizinin 2. sezon çekimlerine başlayacak olan ikili öncesinde yıllardır marka yüzü oldukları ünlü giyim markası Mavi reklamı için buluşacak.

serenay-sarikaya-ve-kivanc-tatlitug-dan-aile-dizisinden-sonra-surpriz-proje-3s7ft.jpg

Sarıkaya ve Tatlıtuğ, Beykoz ve Volkswagen Arena‘da reklam filminin çekimleri için kamera karşısına geçecek. “Aile” dizisindeki aşk dolu sahneleri ekran tarihine geçecek kadar özel olan ülkemizin en güzel ve en yakışıklı oyuncularının başında gelen iki star ismin reklam filmi şimdiden merak konusu oldu.

İlgili Haberler
Tanju Özcan'dan Serenay Sarıkaya paylaşımı
Kerem Bürsin ile barıştığı konuşuluyordu. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Serenay Sarıkaya pantolonunu sıyırıp paylaştı. Kısa sürede sosyal medyayı yıktı
Serenay Sarıkaya’dan 10 milyon kutlaması
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Adem Büyük geri dönüyor. İşte yeni takımı Spor
Adem Büyük geri dönüyor. İşte yeni takımı
Bakanlıktan memurlara hac izni Siyaset
Bakanlıktan memurlara hac izni
Muş Alparslan Üniversitesinde adrese teslim ilan: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şartı Güncel
Muş Alparslan Üniversitesinde adrese teslim ilan: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şartı
Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı Magazin
Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı
Zorla istifa ettirildi mücadele etti kıdem tazminatı kazandı Güncel
Zorla istifa ettirildi mücadele etti kıdem tazminatı kazandı
Tapuda yeni dönem başlıyor! 14 gün kaldı! Şerh konulacak Güncel
Tapuda yeni dönem başlıyor! 14 gün kaldı! Şerh konulacak
İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama Güncel
İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama