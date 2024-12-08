Serenay Sarıkaya'dan Cüneyt Özdemir'e Mert Emir tepkisi

Şarkıcı Mert Demir'in GQ ödül töreninde kazandığı ‘Hype’ ödülü Cüneyt Özdemir tarafından eleştirilmişti. Oyuncu Sarıkaya'dan Özdemir'e yanıt geldi.

Özdemir, “Yılın Hype’ı cahilliğime verin bilmediğim için, nedir ulan bu hype kategorisi?’ diye bir ChatGPT’ye sordum” dedi.

ChatGPT’nin verdiği yanıta göre “Hype, bir konu, ürün, etkinlik veya kişi hakkında yaratılan büyük ilgi ve beklenti anlamına gelir. Genelde abartılı bir tanıtım veya reklam kampanyası ile ilişkilidir” açıklamasını paylaşan Özdemir, “Ödülü verene mi kızayım yoksa alana mı bilemedim. Böyle karmaşık tanımlamalara da gerek yok! Serenay Sarıkaya son sevgilisi ödülü.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Bebek’te görüntülenen Sarıkaya'ya Özdemir'in bu ifadeleri soruldu.

Sarıkaya, Özdemir'in sözleri için “Çok ayıp! Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” ifadelerini kullandı.