Serenay Sarıkaya’dan duygusal bayram mesajı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son dönemlerde yer aldığı projelerle başarısını başarı katmaya devam ediyor.

Mert Demir’le yaşadığı çalkantılı aşk magazin gündeminde derin yankı uyandıran ünlü oyuncu kurban bayramı için paylaştığı mesajla sevenleriyle dertleşti.

Takipçilerine içini döken Sarıkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Her bayram olduğu gibi bu bayram da önce cicilerimi giyip hazırlandım (Anne tarafım bayramlarda -özellikle anneanneme giderken- güzel ve bakımlı olma işini çok ciddiye alır.) sonra da sevdiğim büyüklerimi, ailemi arayarak güne başladım.Babamı aradım önce. Çünkü ne kadar geç ararsam o kadar bozulur. Bayram namazından çıkarken yakaladım babamı. Onu çok sevdiğimi, sağlıkla, sıhhatle beraber nice bayramlar görmeyi dilediğimi söyledim. Sonra annemi aradım. Güzel bir bayram kahvaltısı yapmışlar, dolaşmaya çıkacaklarmış birazdan. Anneme de onu çok sevdiğimi söyledim. "Her zamanki gibi gözlerimden anladı burukluğumu. 'çok şükür sağlıklıyız, işin gücün yolunda buna da şükür, at kırgınlıklarını, kucakla herkesi ve her şeyi. Biz bugünlere başımıza ne gelirse gelsin kucaklayarak ve affederek geldik' Dedi. Dağılmamak için gözlerimi kaçırdım "Normalde anneannemi arardım sonra. Kalan son aile büyüğümüz oydu, geçen sene vefat etti canım. Beni çok severdi. Ben de onu çok sevdiğimi, onu ne kadar özlediğimi söylerken hep kıkır kıkır gülerdi çok hoşuna giderdi. Benim ismimi doğru söyleyene kadar önce annemin sonra teyzemin isimlerini söyler sonunda Serenayyyyım guzum der, dert yanardı sağlığından, ağrılarından…"