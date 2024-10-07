Serenay Sarıkaya'nın lüks evi çok konuşulmuştu! Sadece mutfağı 2 milyon TL değerinde

Düzenleme: Kaynak: 10 haber
Serenay Sarıkaya'nın lüks evi çok konuşulmuştu! Sadece mutfağı 2 milyon TL değerinde

Son günlerde lüks eviyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sadece mutfağının fiyatı 2 milyon TL değerinde.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Serenay Sarıkaya’nın lüks evi dillerde. Serenay Sarıkaya’nın, 400 bin TL’lik tasarım yatağı ve üzerine koyduğu ayna, 600 bin TL’lik leopar desenli kanepesi, 8 bin TL’lik pufu, şef arkadaşlarını misafir ettiği 2 milyon TL’lik sanayi mutfağı günlerdir konuşuluyor.

9i8.webp

BÖLÜM BAŞINA 1MİLYON ALIYOR

Bölüm başına 1 milyon 200 bin TL olan Serenay Sarıkaya'nın yatırımları ve ekonomistlerle görüşmeden adım atmadığı ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın kazancı ve yatırımlarını nereye yaptığı da ortaya çıktı. 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya yatırımlarını gayrimenkul üzerine yapıyor.

.webp

KAZ DAĞLARI'NDA VİLLA

Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul’da birkaç dairesi olan oyuncunun kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL.

İddiaya göre oyuncu parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistlere sahipken arkadaşlarına da “Şuradan ev alın, buradaki arsaya yatırım yapın” diyebilecek kadar da ekonomiye hakim.

8.webp

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve model. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yapan oyuncu, daha sonra Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrol oldu.

oo-001.webp

Son Haberler
Vahşi cinayetin arkasından İncel'ler çıktı'! Kim bu İncel'ler ? Polis 81 ilde takipte
Vahşi cinayetin arkasından İncel'ler çıktı'! Kim bu İncel'ler ? Polis 81 ilde takipte
Türkiye'ye yeni göç dalgası kapıda! 100 bin kişi harekete geçti
Türkiye'ye yeni göç dalgası kapıda! 100 bin kişi harekete geçti
Zamlara karşı ambargo çağrısı. İTO Başkanından dikkat çeken açıklama
Zamlara karşı ambargo çağrısı. İTO Başkanından dikkat çeken açıklama
Gece kulübü çıkışı iki kadın bir erkek kavgaya tutuştu!
Gece kulübü çıkışı iki kadın bir erkek kavgaya tutuştu!
Balıkesir Erdek'te denizden çıkanlar şok etti! Denizi sanayiye çevirmişler
Balıkesir Erdek'te denizden çıkanlar şok etti! Denizi sanayiye çevirmişler