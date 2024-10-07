Serenay Sarıkaya'nın lüks evi çok konuşulmuştu! Sadece mutfağı 2 milyon TL değerinde

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Serenay Sarıkaya’nın lüks evi dillerde. Serenay Sarıkaya’nın, 400 bin TL’lik tasarım yatağı ve üzerine koyduğu ayna, 600 bin TL’lik leopar desenli kanepesi, 8 bin TL’lik pufu, şef arkadaşlarını misafir ettiği 2 milyon TL’lik sanayi mutfağı günlerdir konuşuluyor.

BÖLÜM BAŞINA 1MİLYON ALIYOR

Bölüm başına 1 milyon 200 bin TL olan Serenay Sarıkaya'nın yatırımları ve ekonomistlerle görüşmeden adım atmadığı ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın kazancı ve yatırımlarını nereye yaptığı da ortaya çıktı. 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya yatırımlarını gayrimenkul üzerine yapıyor.

KAZ DAĞLARI'NDA VİLLA

Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul’da birkaç dairesi olan oyuncunun kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL.

İddiaya göre oyuncu parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistlere sahipken arkadaşlarına da “Şuradan ev alın, buradaki arsaya yatırım yapın” diyebilecek kadar da ekonomiye hakim.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve model. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yapan oyuncu, daha sonra Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrol oldu.